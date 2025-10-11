خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إذ حرصن على الظهور بتصميمات جريئة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات الجونة في دورته السابعة 2024، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

إنجي علي

أطلت الإعلامية إنجي علي بفستان جريء للصدر المكشوف المطرز بخيوط الحرير والكريستال الأسود اللامع، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

لبلبة

وارتدت الفنانة لبلبة فستان مكشوف اعتبرته مصممة الأزياء غير مناسب لأجواء المهرجان.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان قصير "كت" باللون الفضي، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت باللون البينك ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

إنجي المقدم

أطلت الفنانة إنجي المقدم بجمبسوت بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

حسناء سيف الدين

تألقت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان كت باللون البينك مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.