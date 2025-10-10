لا تهمل الألم.. 4 علامات تستوجب زيارة فورية لطبيب الأسنان

تعد مشكلات الأسنان من أكثر الحالات شيوعا بين الأطفال والبالغين، وتتراوح من حساسية خفيفة تزول بسرعة إلى ألم حاد ومعيق للحياة اليومية.

لكن وفقا لخبراء الصحة، فإن استمرار الألم، أو تغير طبيعته، أو ظهوره مع أعراض مرافقة، قد يكون مؤشرا على وجود عدوى أو تلف في الأعصاب أو العظام، ما يستدعي تدخلا فوريا من طبيب الأسنان.

وبحسب ما ذكره موقع Times of India إليك أبرز العلامات التي تستدعي زيارة عاجلة للعيادة:

1- ألم خفيف مستمر لا يزول

غالبا ما يدل على التهاب في اللثة، أو مشكلات في مفصل الفك "TMJ"، ولا ينصح بتجاهله خاصة إذا استمر لأكثر من يومين.

2- ألم حاد ومفاجئ أثناء المضغ أو العض

قد يشير إلى تسوس عميق، تشققات في الأسنان، أو تآكل المينا، وهذا النوع من الألم غالبا ما يظهر فجأة ويزداد مع الضغط.

3- ألم يتغير مع وضعية الرأس أو الاستلقاء

يشير هذا النمط إلى احتمال وجود التهاب في الجيوب الأنفية يضغط على جذور الأسنان، وهو حالة شائعة لكنها تحتاج لتشخيص دقيق لتحديد العلاج المناسب.

4- حساسية شديدة تجاه الحرارة أو البرودة أو السكريات

تعد الحساسية السريعة والمزعجة علامة على تآكل المينا أو تلف في الحشوات أو بدايات تسوس، وهذه الأعراض لا تتحسن غالبا دون تدخل طبي.

