بزيادة بنك البركة يربح 1.21 مليار جنيه في 3 أشهر

كتب : منال المصري

07:14 م 12/05/2026

أعلن بنك البركة مصر تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 816 مليون جنيه، مع تحقيق مؤشرات ربحية جيدة.

بحسب بيان البنك اليوم، فإن العائد على إجمالي الأصول (ROA) بلغ حوالي 2.1%، وبلغ العائد على إجمالي حقوق الملكية (ROE) 21%.

وارتفعت محفظة ودائع العملاء لتسجل 128.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه ونسبة نمو 4.6% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وقد قادت ودائع الأفراد هذا النمو بزيادة قدرها 5.8 مليار جنيه وبنسبة 7%، لتصل إلى 88.7 مليار جنيه، مستحوذة على 69% من إجمالي ودائع البنك. وفي الوقت نفسه، بلغت ودائع الشركات 39.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

كما شهد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى زيادة بنسبة 1.5% ليحقق 380 مليون جنيه، وهو ما يمثل 16.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وبالتوازي مع نمو الودائع، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء 79.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه ونسبة نمو 4.3% مقارنة بنهاية عام 2025، لتصل نسبة التمويلات إلى الودائع إلى 61.8%.

للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب
فيديو وصور- ليلى زاهر تستعرض حملها على السجادة الحمراء في مهرجان كان
