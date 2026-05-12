وشها اتبهدل.. أمن بورسعيد يضبط المتهم بضرب خطيبته السابقة - صور

كتب : طارق الرفاعي

07:15 م 12/05/2026
    الفتاة المجني عليها
    الفتاة المجني عليها٢
    الفتاة المجني عليها٣

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المتهم بضرب خطيبته السابقة ضربًا مبرحًا داخل أحد الكوافيرات الحريمي.

تفاصيل الواقعة

وكانت فتاة تُدعى "آية" قد اتهمت خطيبها السابق بالاعتداء عليها بالضرب المبرح أثناء عملها داخل كوافير حريمي، ما تسبب في إصابات بالغة بوجهها وورم شديد بمحيط العينين.

وأكدت الفتاة أن المتهم كان خطيبها لمدة 3 سنوات، وشهدت علاقتهما عدة انفصالات وعودات، قبل أن تنفصل عنه بشكل نهائي، مؤكدة أنه ظل يطاردها محاولًا إعادتها إليه، خاصة بعد تقدم شخص آخر لخطبتها.

مطاردة واعتداء داخل الكوافير

وأشارت إلى أن المتهم كان يتحدث عنها بشكل سيئ ويلاحقها باستمرار، رغم أنها تعمل داخل الكوافير للإنفاق على نفسها، مشيرة إلى أنه حضر إلى مكان عملها واعتدى عليها بالضرب والإهانة أمام الموجودين.

وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، معربة عن ثقتها في العدالة المصرية.

ضبط المتهم بعد ساعات

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها عقب تحرير المحضر، وتمكنت خلال ساعات من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية