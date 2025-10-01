إعلان

"جاكيت بصيحة الفرو".. صبا مبارك بإطلالة جذابة

كتب : أسماء مرسي

07:30 م 01/10/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة صبا مبارك (1)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة صبا مبارك (4)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة صبا مبارك (5)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة صبا مبارك (3)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة صبا مبارك (2)

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة صبا مبارك، بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت صبا مرتدية "كروب توب" باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت بصيحة الفرو مزيج من اللونين الأبيض والأسود، وبنطلون جينز باللون الفاتح.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

الجاكيت المصنوع بصيحة الفرو من القطع الأساسية في دولاب كل امرأة، فهو يمنح مرتديه إطلالة راقية وجذابة، كما يضفي طابعا كلاسيكيا على الإطلالة، وفقا لموقع "Quora ".

الفنانة صبا مبارك صيحة الفرو إطلالة جذابة

