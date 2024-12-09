إيمي سمير غانم وحسن الرداد يخطفان الأنظار في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

تألقي في السنة الجديدة.. أحدث تصاميم الأظافر لعام 2025

دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم رفقة زوجها الفنان حسن الرداد في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

ارتدت إيمي فستانا طويلا باللون الأزرق بقصة واسعة.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

بينما ارتدى الفنان حسن الرداد بدلة باللون الأخضر، ونسق معها حذاء أسود.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.