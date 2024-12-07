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بشرى تخطف الأنظار في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

07:17 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    بشرى
  • عرض 5 صورة
    بشرى
  • عرض 5 صورة
    بشرى
  • عرض 5 صورة
    بشرى
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة بشرى في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة جذابة.

ظهرت بشرى مرتدية بدلة باللون الأخضر، ونسقت أسفلها قميص أسود.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

بشرى مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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