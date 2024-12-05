إيمي سمير غانم وحسن الرداد يخطفان الأنظار في "البحر الأحمر السينمائي"

بفستان من الريش.. نور الغندور تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم رفقة زوجها الفنان حسن الراداد في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة خطفت الأنظار.

وأطلت "إيمي" بفستان طويل باللون الأجمر الأحمر الناري من خامة الساتان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

بينما ارتدى زوجها الفنان حسن الرداد بدلة باللون الأسود ونسق أسفله تيشرت بنفس اللون.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.