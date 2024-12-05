لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إيمي سمير غانم وحسن الرداد يخطفان الأنظار في "البحر الأحمر السينمائي"

08:03 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إيمي سمير غانم وحسن الرداد يخطفان الأنظار في "البحر الأحمر السينمائي"
  • عرض 3 صورة
    إيمي سمير غانم وحسن الرداد يخطفان الأنظار في "البحر الأحمر السينمائي"
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم رفقة زوجها الفنان حسن الراداد في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة خطفت الأنظار.

وأطلت "إيمي" بفستان طويل باللون الأجمر الأحمر الناري من خامة الساتان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

بينما ارتدى زوجها الفنان حسن الرداد بدلة باللون الأسود ونسق أسفله تيشرت بنفس اللون.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

إيمي سمير غانم طلالة إيمي سمير غانم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إطلالة ساحرة.. ليلى علوي تخطف الأنظار بمجوهراتها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر