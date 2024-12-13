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جمال وجاذيية.. 20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر

05:13 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    الفنانة درة (1)_1
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    جميلة عوض - ختام مهرجان البحر الأحمر
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    مي عمر
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    مي عمر تخطف الأنظار
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    الفنانة مي عمر وزوجها في مهرجان البحر الأحمر
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    فستان الفنانة مي عمر 1
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    مي عمر تتألق باللون الباربل
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    مي عمر وشيماء سيف
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    فستان الفنانة مي عمر
  • عرض 20 صورة
    النجمة التركية توبا بويوك أوستون
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت العديد من النجمات خلال حضورهن ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالات مميزة وساحرة.

في هذا الصدد، إليكم أجمل إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار خلال ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

درة

وتألقت الفنانة درة بفستان ساحر مرتدية فستان طويل باللون البينك الفاتح وبقصة الحب ومزينا بالتطريزات، كما حرصت على ترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف، ووضعت مكياج بدرجات النيود

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان باللون الرصاصي بقصة الميرميد، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

جميلة عوض

أطلت الفنانة جميلة عوض بإطلالة كالأميرات، إذ ارتدت فستانا باللون الأسود منفوشا من أسفل، واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود.

توبا بويوك

ارتدت الفنانة التركية توبا بويوك أوستون فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل برقبة عالية،وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

20 صورة لأجمل إطلالات النجمات ختام مهرجان البحر الأحمر جميلة عوض درة
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