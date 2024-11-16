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جريئة وصادمة.. 55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

04:00 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 55 صورة
  • عرض 55 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 55 صورة
    إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف
  • عرض 55 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة
  • عرض 55 صورة
    فستان رانيا يوسف
  • عرض 55 صورة
    رانيا يوسف (4)
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر في القاهرة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    رانيا يوسف بفستان جريء
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 55 صورة
    رانيا يوسف (5)
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    اروي جودة (4)
  • عرض 55 صورة
    داليا شوقي تجذب الأنظار في القاهرة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة
  • عرض 55 صورة
    الفنانة داليا شوقي
  • عرض 55 صورة
    إطلالة جذابة للفنانة داليا شوقي
  • عرض 55 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 55 صورة
    فوزية محمد
  • عرض 55 صورة
    إطلالة جذابة لنجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 55 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 55 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 55 صورة
    فستان داليا شوقي
  • عرض 55 صورة
    فستان داليا شوقي
  • عرض 55 صورة
    إطلالة جريئة لـ، داليا شوقي
  • عرض 55 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 55 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 55 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 55 صورة
    منى ممدوح في مهرجان القاهرة
  • عرض 55 صورة
    إطلالة جيهان الشماشرجي
  • عرض 55 صورة
    فستان جيهان الشماشرجي
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة
  • عرض 55 صورة
    منى ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي ال45
  • عرض 55 صورة
    منى ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    نسرين طافش بظهور مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 55 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 55 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 55 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 55 صورة
    رانيا يوسف (10)
  • عرض 55 صورة
    مني ممدوح (3)
  • عرض 55 صورة
    مني ممدوح (4)
  • عرض 55 صورة
    إطلالة جريئة لـ منى ممدوح
  • عرض 55 صورة
    فستان منى ممدوح
  • عرض 55 صورة
    أروى جودة
  • عرض 55 صورة
    منى ممدوح
  • عرض 55 صورة
    مني ممدوح (1)
  • عرض 55 صورة
    مني ممدوح (2)
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كتبت- أسماء مرسي:

على مدار 3 أيام من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، شهدت السجادة الحمراء إطلالات متنوعة وجريئة وجذابة لنجمات الفن، ولكن، اختارن بعضهن طلالات أثارت الجدل خلال مهرجان القاهرة السينمائي، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

رانيا يوسف

ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا طويلا باللون الموف بقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبمكياج ناعم.

أروى جودة

الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأبيض دون بطانة، وبقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

نجلاء بدر

بينما ارتدت الفنانة نجلاء بدر فستانا طويلا بألوان مزركشة، "كات" مفتوح من الصدر على شكل حرف "V"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، والمنسدل على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

مني ممدوح

تألقت الفنانة مني ممدوح بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، وبمكياج ناعم.

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة إطلالات أثارت الجدل في القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي نجلاء بدر رانيا يوسف
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