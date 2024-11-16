جريئة وصادمة.. 55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

"لابسه ناموسية".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

على مدار 3 أيام من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، شهدت السجادة الحمراء إطلالات متنوعة وجريئة وجذابة لنجمات الفن، ولكن، اختارن بعضهن طلالات أثارت الجدل خلال مهرجان القاهرة السينمائي، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

رانيا يوسف

ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا طويلا باللون الموف بقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبمكياج ناعم.

أروى جودة

الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأبيض دون بطانة، وبقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

نجلاء بدر

بينما ارتدت الفنانة نجلاء بدر فستانا طويلا بألوان مزركشة، "كات" مفتوح من الصدر على شكل حرف "V"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، والمنسدل على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

مني ممدوح

تألقت الفنانة مني ممدوح بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، وبمكياج ناعم.