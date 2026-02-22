إعلان

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة

كتب : رمضان يونس

04:55 م 22/02/2026
    اعتداء شخص على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية (6)
    لحظة اعتداء شخص على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس

أمرت النيابة العامة، بإحالة رجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في واقعة التعدي على فرد أمن بأحد المجمعات السكنية وإتلاف جهاز اتصال لاسلكي. وحددت جلسة 25 فبراير محاكمته أمام الجنح.

وقالت النيابة في بيان رسمي، إنها تلقت بلاغًا يفيد بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

و باستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، والسب والقذف.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بجلسة الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

فرد أمن التجمع رب فرد أمن التجمع حالة رجل اعمال شهير لنيابة العامة

