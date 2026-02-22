نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة مستعدة لعقد جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران في جنيف يوم الجمعة المقبلة، شريطة أن تتلقى واشنطن خلال 48 ساعة مقترح إيراني واضح بشأن اتفاق نووي محتمل.

وأكد المسؤول الأمريكي لـ"أكسيوس"، اليوم الأحد، أن فريق المفاوضين الأمريكيين جاهز لإجراء هذه الجولة إذا تقدمت إيران بعرض مفصل يوضح استعدادها للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول إيراني، لوكالة رويترز، أن إيران لن تسلم السيطرة على مواردها من النفط والمعادن"، مؤكدًا في الوقت ذاته عن وجود جولة جديدة من المحادثات مع أمريكا.

وقال المسؤول الإيراني، إن طهران لن تتنازل عن سيادتها على موارد النفط والمعادن، لكنه فتح الباب أمام الشركات الأمريكية للمشاركة كـ "مقاولين" في حقول الغاز والنفط، لافتا إلى استمرار "الخلاف الجوهري" بين الجانبين حول آلية ونطاق رفع العقوبات مقابل القيود المفروضة على برنامج إيران النووي.