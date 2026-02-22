إعلان

"لا يمكن تأجيله".. بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء عاجل للحرب في أوكرانيا

كتب : مصراوي

05:28 م 22/02/2026

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

دعا بابا الفاتيكان البابا ليو اليوم الأحد، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، ووضع حد للصراع المستمر منذ أربع سنوات قائلا:"لا يمكن تأجيله".

وجاءت تصريحات البابا خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، حيث عبر عن حزنه العميق إزاء تطورات الأوضاع، قائلاً: "قلبي يتألم مرة أخرى للوضع المأساوي الذي يستطيع الجميع رؤيته".

في المقابل، أعلن الجيش ومسؤولون في أوكرانيا أن روسيا شنت خلال الليلة الماضية هجمات جديدة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية وكروز، في تصعيد عسكري متواصل منذ بدء 24 فبراير 2022.

بابا الفاتيكان الحرب في أوكرانيا ساحة القديس بطرس

