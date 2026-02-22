إعلان

مسؤول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في مارس المقبل

كتب : مصراوي

05:46 م 22/02/2026

إيران

أفاد مسئول إيراني كبير، اليوم الأحد، بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة أوائل مارس، لافتا إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت.

وقال المسئول الإيراني، إن طهران وواشنطن تختلفان فى وجهات النظر بشأن نطاق وآلية رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

ويوم الثلاثاء الماضي، جرت مفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف، وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي ويتكوف.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيمنح إيران مهلة أقصاها 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

