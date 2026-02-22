ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين إحدى السيدات و آخر أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى لخلافات بينهما حول أولوية الدور بالغربية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات بشأن هذه الواقعة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو "أحد الأشخاص "بالمعاش إحدى السيدات، مقيمان بالغربية"، و باستدعائهما و بسؤالهما قررا بحدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدهما أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بدائرة قسم شرطة أول المحلة لخلافات بينهما حول أولوية السحب تبادلا خلالها التعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب دون حدوث ثمة إصابات .

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.