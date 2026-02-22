إعلان

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

كتب : رمضان يونس

04:41 م 22/02/2026

يلباشيلباي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين إحدى السيدات و آخر أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى لخلافات بينهما حول أولوية الدور بالغربية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات بشأن هذه الواقعة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو "أحد الأشخاص "بالمعاش إحدى السيدات، مقيمان بالغربية"، و باستدعائهما و بسؤالهما قررا بحدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدهما أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بدائرة قسم شرطة أول المحلة لخلافات بينهما حول أولوية السحب تبادلا خلالها التعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب دون حدوث ثمة إصابات .

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خناقة الـATM ناقة أول يوم رمضان شاجرة المحلة لداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
أخبار وتقارير

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)
أخبار المحافظات

عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)
النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة
حوادث وقضايا

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة
لو هتكسر صيامك عليه.. هذا ما يفعله التمر بالحليب في جسمك
سفرة رمضان

لو هتكسر صيامك عليه.. هذا ما يفعله التمر بالحليب في جسمك
سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
رمضان ستايل

سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟