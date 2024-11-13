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بإطلالة أنيقة.. ميمي جمال تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

07:18 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    ميمي جمال
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    بإطلالة أنيقة.. ميمي جمال تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة ميمي جمال خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة ومحتشمة.

وارتدت "ميمي" فستانًا طويلًا باللون البني مزينًا يالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجًا ناعمًا.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، كما يتضمن البرنامج 16 عرضًا على السجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، إذ يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، فيما يُكرم النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

ميمي جمال اطلالة ميمي جمال مهرجان القاهرة
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