تشير الدكتورة يوليا جالياموفا، الاختصاصية في الأمراض الجلدية وأمراض الشعر، إلى أن قشرة الشعر تعد علامة على زيادة تقشر فروة الرأس، وقد تنجم عن مجموعة متنوعة من الأسباب.

أسباب قشرة الشعر

وقالت جالياموفا إن القشرة قد تتفاقم نتيجة سوء النظافة، التغذية غير المتوازنة، أو اضطراب التوازن البكتيري المفيد في فروة الرأس، موضحة أن أحد العوامل الأساسية هو فطر Malassezia، الموجود طبيعيا على البشرة، لكنه قد يزداد تكاثره في ظروف معينة، خاصة عند أصحاب الفروة الدهنية، ما يؤدي إلى التهابات وتقشر الخلايا الجلدية بسرعة أكبر، بحسب جازيتار. رو.

وأضافت أن الإفراط في غسل الشعر أو عدم الاهتمام به بشكل كاف يمكن أن يفاقم المشكلة، فغسل الشعر بكثرة باستخدام منتجات قوية قد يسبب جفاف الفروة، بينما يؤدي الغسل غير المنتظم إلى تراكم الدهون وخلايا الجلد الميتة، ما يصنع بيئة مناسبة لنمو الفطر.

كما كشفت جالياموفا إلى أن العوامل الداخلية تلعب دورا، مثل النظام الغذائي الغني بالسكريات والدهون المتحولة، الذي قد يؤثر على إفراز الدهون الطبيعية، بالإضافة إلى التقلبات الهرمونية التي تنشط الغدد الدهنية وتزيد احتمالية ظهور القشرة.

وفي بعض الحالات، قد تكون القشرة مؤشرا على مشكلات جلدية أكثر خطورة مثل التهاب الجلد الدهني أو الصدفية، وأحيانا حالات جلدية نادرة أخرى، لذا يجب مراجعة الطبيب إذا كانت القشرة مصحوبة بالحكة أو الاحمرار، أو إذا لم يتمكن الشخص من تحديد السبب بنفسه.