تمكنت الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق والمحاور بمختلف المحافظات من رصد وتحرير نحو 1.180 مخالفة ضد سائقي الدراجات النارية لعدم ارتداء خوذة الرأس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتتراوح قيمة مخالفة عدم ارتداء الخوذة الواقية للرأس أثناء قيادة الدراجة النارية، وفقًا للمادة (74) مكرر من قانون المرور، بين 50 و100 جنيه.

وتعد الخوذة وسيلة الأمان الأساسية لسائقي الدراجات النارية، إذ تسهم في تقليل احتمالات الوفاة بنسبة تصل إلى 40%، كما تحد من خطر الإصابات الخطيرة بنسبة تصل إلى 74%، فضلًا عن حماية السائق من الأجسام المتطايرة أثناء القيادة.

وينص قانون المرور على عدم السماح لمالك الدراجة النارية باستخراج ترخيص سير دون توفير خوذة رأس مطابقة للمواصفات، فهي من اشترطات السلامة الأساسية خلال إجراءات الفحص.

ورغم التشديدات القانونية والحملات المرورية المستمرة، لا يزال بعض السائقين يتهاونون في ارتداء الخوذة، حيث يقود البعض دراجاتهم من دونها، بينما يكتفي آخرون بحملها أو ارتدائها فقط عند الاقتراب من الأكمنة المرورية.

وفي التقرير التالي، نستعرض أسعار أرخص 5 خوذات مخصصة لسائقي الدراجات النارية والمتاحة عبر منصات البيع والشراء الإلكترونية:

جينيريك

تتوفر خوذة "جينيريك" المخصصة لسائقي الدراجات النارية بسعر يبدأ من 525 جنيهًا، وتعد من الخيارات الاقتصادية المناسبة للاستخدام اليومي.

موتور باور 132

تأتي خوذة موتور باور 132 في المرتبة الثانية من حيث السعر، إذ تباع بأسعار تبدأ من 750 جنيهًا، وتتميز بخامات وتصميم أفضل نسبيًا مقارنة بالفئة السعرية الأقل.

موتور باور 137

تتوفر خوذة موتور باور 137، المصنوعة -بحسب وصف البائع- من خامات عالية الجودة، بسعر يبدأ من 900 جنيه.

سمارت أوتو

تحل خوذة سمارت أوتو في المرتبة الرابعة بالقائمة، إذ يبدأ سعرها من 1.140 جنيهًا، وتتوفر بألوان وتصميمات متنوعة، فيما تؤكد الشركة المصنعة أن الخامات المستخدمة توفر مستوى أعلى من الحماية للرأس.

تريد

أما الخوذة الخامسة ضمن القائمة فهي تريد، ويبدأ سعرها من 1.200 جنيه، وتتميز بتصميم عصري ووزن خفيف، مع إمكانية تعديل المقاس بما يناسب المستخدم.

جدير بالذكر أن الأسعار المذكورة استرشادية وتعتمد على العروض المتاحة لدى منصات البيع الإلكترونية المختلفة، وقد تختلف من بائع لآخر.

اقرأ أيضًا:

طرح شانجان CS55 بلس موديل 2027 في مصر بزيادة 30 ألف جنيه.. التفاصيل

ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟

عشرات السيارات الملاكي المستعملة للبيع بمزاد حكومي كبير خلال أيام.. التفاصيل