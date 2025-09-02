خبراء يكشفون التصرف الصحيح عند انزلاق السيارة على الماء أثناء القيادة

برلين - (د ب أ):

قد يتسبب الانزلاق المائي في فقدان قائد السيارة للسيطرة على السيارة أثناء القيادة، مما يرفع خطر وقوع حادث. فما هي أسباب الانزلاق المائي؟ وكيف يمكن التعامل معه لتجنب الحوادث؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن الانزلاق المائي يحدث عند تكوّن طبقة من الماء على سطح الطريق بفعل الأمطار الغزيرة بحيث تصبح كمية المياه أكبر من قدرة الإطارات على تصريفها، حينها تتشكل طبقة مائية بين الإطار والأسفلت فتطفو العجلات فوقها ويفقد السائق التحكم بالسيارة؛ إذ لا تنتقل أوامر التوجيه أو قوة الدفع إلى الطريق.

عوامل تزيد خطر الانزلاق المائي

وأضافت المجلة الألمانية أن هناك عوامل تُزيد من خطر حدوث الانزلاق المائي؛ حيث إنه يكثر على الطرق السريعة والطرق متعددة المسارات بسبب ضعف التصريف، خصوصا عند المنخفضات والجسور والأنفاق، كما أن الأسطح الملساء أخطر من الخشنة.

وتشمل عوامل الخطورة الأخرى:

السرعة العالية: كلما زادت السرعة، ازدادت صعوبة تصريف الماء تحت الإطارات.

عرض الإطار: تطفو الإطارات العريضة أسرع من الإطارات الضيقة.

عمق المداس: مداس الإطار المنخفض يقلل قنوات تصريف الماء، ما يضاعف خطر الانزلاق.

ومن العلامات التحذيرية الدالة على الانزلاق المائي الوشيك سماع صوت ماء مرتفع في تجاويف العجلات، وشعور بخفة المقود أو ضعف مقاومته، بالإضافة إلى ارتفاع صوت المحرك بسبب دوران العجلات دون تلامس مع الطريق.

التصرف الصحيح

وعن كيفية التصرف الصحيح، أوصى الخبراء الألمان بالحفاظ على ثبات المقود في وضعه الأصلي، وتجنب أي حركات مفاجئة، مع رفع القدم عن دواسة الوقود والضغط على القابض أو تحرير دواسة الوقود تدريجيا في السيارات الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى تجنّب الكبح المفاجئ.

ويُشار إلى أن أنظمة القيادة المساعدة مثل ABS وESP لا تمنع الانزلاق المائي، لكنها تساعد في استعادة تلامس الإطارات مع الطريق في استقرار السيارة.

تجنب الانزلاق المائي

ويمكن تجنب مخاطر الانزلاق المائي من خلال خفض السرعة عند الأمطار الغزيرة إلى أقل من 80 كلم/س، خصوصا مع السيارات ذات الدفع الخلفي أو الإطارات المستهلكة.

ويُوصى أيضا بزيادة مسافة الأمان؛ نظرا لأن الماء يُزيد من مسافة الكبح، مع تجنب السير في الأخاديد واختيار مسار موازٍ إن أمكن.

وينبغي أيضا التأكد من أن عمق مداس الإطارات كافٍ وضغط هواء الإطارات صحيح، مع فحص ممتصات الصدمات ونظام التعليق بانتظام وضبط زوايا العجلات للحفاظ على استقرار القيادة.