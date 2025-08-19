في الأجواء الحارة.. كيف تنظف سيارتك وتحافظ على طلائها؟

كتب - محمود أمين:

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يجب الحرص بشأن الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة من تلاشي اللون "البهتان" والتشقق الناتج عن أشعة الشمس المباشرة.

وتنظيف السيارة بشكل صحيح واستخدام منتجات مناسبة للطلاء يمكن أن يحميها لفترات طويلة ويحافظ على مظهرها؛ نستعرض خطوات التنظيف بهذه الأجواء من خلال التقرير التالي:

ينصح بغسل السيارة بانتظام خاصة في فصل الصيف لإزالة الأتربة والأملاح التي قد تترسب على الطلاء. ويُفضل استخدام مياه نظيفة بضغط متوسط مع شامبو خاص بالسيارات بدلاً من المنظفات المنزلية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالطبقة اللامعة.

من المهم غسل السيارة في مكان مظلل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، حيث يؤدي جفاف المياه سريعًا بفعل الحرارة إلى ظهور بقع بيضاء على الطلاء، مما يضعف مظهر السيارة مع مرور الوقت.

التجفيف لا يقل أهمية عن الغسيل نفسه، إذ يُفضل استخدام مناشف مايكروفايبر ناعمة لتجنب خدش الطلاء، وعدم ترك قطرات الماء لتجف تلقائيًا تحت أشعة الشمس.

تطبيق طبقة من شمع السيارات الجيد يضيف طبقة حماية إضافية للطلاء ويجعله لامعًا. كما أن الشمع يعمل كحاجز ضد الأشعة فوق البنفسجية ويمنع التصاق الأوساخ بسهولة.

إذا كان ركن السيارة في أماكن مظللة غير متاح، فيُنصح باستخدام أغطية مخصصة للسيارات لحمايتها من حرارة الشمس المباشرة وتقليل تعرض الطلاء للأشعة الضارة.

