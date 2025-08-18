نصائح لضبط التكييف اليدوي لأفضل أداء داخل السيارة

كتب - محمود أمين:

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح الاعتماد على أنظمة تكييف الهواء داخل السيارة أمراً ضروريًا.

ورغم انتشار أنظمة التكييف الأوتوماتيكية في العديد من الطرازات الحديثة، ما زالت نسبة كبيرة من السيارات تعتمد على أنظمة التكييف اليدوي، والتي تحتاج إلى ضبط بشكل صحيح لضمان الحصول على أفضل أداء ممكن.

نستعرض فيما يلي أهم نصائح لتحقيق أفضل أداء للمكيف:

درجة الحرارة المناسبة

من أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها السائقون عند استخدام التكييف اليدوي هو ضبطه على أقل درجة حرارة بشكل مستمر، وهو ما قد يؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة دون الحاجة الفعلية لذلك. ينصح الخبراء بضبط التكييف على درجة متوسطة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، حيث توفر هذه الدرجة توازناً جيداً بين البرودة المطلوبة والراحة داخل المقصورة.

توزيع الهواء داخل المقصورة

توزيع الهواء بشكل سليم من خلال فتحات التهوية يساعد على تحسين فاعلية التبريد وتقليل الوقت اللازم لخفض درجة الحرارة الداخلية. يُفضل توجيه فتحات الهواء في البداية نحو الزجاج الأمامي وجانب النوافذ لتقليل تراكم الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس، ثم إعادة ضبطها لاحقاً نحو الركاب بعد أن تنخفض حرارة المقصورة تدريجياً.

تشغيل المروحة تدريجيًا

من المهم عدم ضبط المروحة على أقصى سرعة منذ البداية، حيث أن هذا قد يؤدي إلى ضغط زائد على دورة التكييف ويزيد من استهلاك الوقود. الأفضل هو تشغيل المروحة على مستوى متوسط، ثم زيادتها تدريجياً إذا لزم الأمر.

أهمية التهوية قبل تشغيل التكييف

في حال كانت السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، يوصي الخبراء بفتح النوافذ لبضع دقائق قبل تشغيل التكييف اليدوي. هذه الخطوة تساعد على طرد الهواء الساخن المتراكم داخل المقصورة، مما يقلل من الجهد المطلوب من نظام التبريد للوصول إلى درجة الحرارة المثالية.

صيانة دورية للحفاظ على الكفاءة

أداء التكييف اليدوي يرتبط أيضاً بمدى الاهتمام بالصيانة الدورية. فتنظيف الفلاتر بشكل منتظم، وفحص مستوى غاز الفريون، والتأكد من سلامة دورة التبريد كلها عناصر أساسية للحفاظ على كفاءة عمل النظام.

