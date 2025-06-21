للحفاظ على طلاء السيارة.. الطريقة الصحيحة للتخلص من بقايا الحشرات

برلين - (د ب أ):

حذرت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" من أن بقايا الحشرات قد تلحق ضررا بزجاج السيارة وكذلك الطلاء الخارجي.

وأوصى خبراء المجلة الألمانية بالبدء في تنظيف مثل هذه الاتساخات قبل الانطلاق بالسيارة، مع مراعاة عدم تشغيل المساحات قبل المنعطفات ومواقف القيادة الصعبة بغرض إزالة الاتساخات؛ حيث يستغرق الأمر بعض الوقت لتنظيف الزجاج وعدة حركات من المساحات، وهو ما يعيق الرؤية الجيدة للطريق حتى يتم التنظيف.

وبالنسبة للفضلات، التي تظهر أثناء السير، فإنه يفضل تنظيفها أثناء فترات الراحة من القيادة أو بعد الوصول مباشرة، وذلك باستخدام منتجات التنظيف المتخصصة في أسرع وقت حتى لا تضر بالزجاج وبطلاء السيارة. ويُفضل أن تتم عملية التنظيف في الظل وبشكل شامل وعدم الاكتفاء بتشغيل المساحات، كي لا تترك آثارا تؤثر بالسلب على وضوح الرؤية.

وشدد الخبراء على ضرورة إتمام عملية التنظيف في أسرع وقت ممكن، حتى لا تجف هذه الاتساخات بسبب حرارة المحرك وأشعة الشمس وتصبح إزالتها صعبة للغاية، كما يمكن أن تضر بالطلاء.

لا للمواد المنزلية!

ويجب عدم استخدام مواد منزلية مثل المنظفات، ومن الأفضل استخدام الماء الفاتر وليس الساخن والإسفنج الناعم والأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة، كما أن هناك إسفنج الحشرات المعد لهذه الأغراض.

ويمكن أيضا استخدام قطعة من القطيفة لإزالة باقي الاتساخات. ويراعى عند تنظيف الكشافات بالاعتماد على المواد المخصصة، والتي لا تضر بجسم الكشاف. وإذا لم تكن المياه وحدها كافية، فيمكن استخدام مزيل حشرات خاص، ولكن يجب استخدامه دائما بدقة ووفقا لتعليمات الشركة المنتجة.

وشددت "أوتو تسايتونج" على ضرورة غسل الأيدي جيدا، مشيرة إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في مثل هذه المنظفات تضر بالأغشية المخاطية بشدة.