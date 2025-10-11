نظام Isofix .. أعلى درجات الحماية للطفل في السيارة

برلين - (د ب أ):

يعمل نظام Isofix على توفير أعلى درجات الأمان والراحة عند تثبيت مقاعد الأطفال داخل السيارة.

وأوردت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أنه بفضل هذا النظام يمكن للوالدين تثبيت المقعد بضغطة زر واحدة بدون الحاجة إلى تعقيدات أحزمة الأمان التقليدية.

وأوضحت المجلة الألمانية أن نظام Isofix عبارة عن قاعدة معدنية يتم تثبيتها مباشرة في هيكل السيارة عبر نقاط تثبيت Isofix المدمجة في المقاعد الخلفية. وتوضع حمالة الرضع أو مقعد الطفل على هذه القاعدة وتُثبت أوتوماتيكيا عند سماع صوت محدد، ما يضمن ارتباطا محكما وآمنا.

ويتم تزويد معظم القواعد بمؤشرات لونية، وأحيانا بإشارات صوتية لتنبيه المستخدم في حال عدم التثبيت الصحيح.

وتتضمن بعض الموديلات دعامة أرضية قابلة للتعديل أو حزاما علويا إضافيا لمنع المقعد من الميل أو الانقلاب إلى الأمام أثناء الاصطدام.

مزايا Isofix

وعلى الرغم من أن أحزمة الأمان الثلاثية يمكن أن توفر أمانا كافيا، إلا أن الكثير من الحوادث أثبتت أن الأخطاء البشرية عند التركيب تقلل فعاليتها.

وعلى العكس، يجعل نظام Isofix التركيب شبه خالٍ من الأخطاء بفضل آلية التثبيت السهلة والواضحة، مما يُقلل بشكل كبير من مخاطر الاستخدام الخاطئ.

كما يساهم النظام في حماية المقعد من التحرك داخل السيارة عند عدم وجود الطفل فيه، دون الحاجة إلى ربطه يدويا بالحزام.

كما تقدم العديد من الشركات أنظمة متكاملة تشمل حمالة رضع وقاعدة Isofix وآلية لتسهيل نقل الطفل بسلاسة من السيارة إلى العربة والعكس، دون الحاجة إلى إيقاظه.

معايير مهمة عند الشراء

التوافق مع مقعد الطفل: لا يمكن استخدام أي قاعدة مع أي مقعد؛ لذا من الضروري التأكد من أن القاعدة والمقعد من نفس الشركة أو النظام المتوافق.

التوافق مع السيارة: يُوصى بمراجعة "قائمة أنواع السيارات المتوافقة" الخاصة بالشركة المصنعة.

نوع التثبيت الإضافي: ينبغي التحقق من وجود دعامة أرضية أو حزام علوي ومدى توافقهما مع سيارتك

الاتجاه: بعض القواعد تدعم التثبيت ثنائي الاتجاه؛ حيث يمكن تثبيت المقعد باتجاه الخلف أو الأمام حسب عمر الطفل. ويراعى قراءة تعليمات التركيب الخاصة بالطراز المستخدم بدقة لتفادي أي أخطاء عند التركيب.