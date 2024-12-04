رابطة تجار السيارات تعلق على قرار الوزراء بشأن تنظيم السوق في 2025

كتب - محمد جمال:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.

ويستهدف مقترح وزارة الاستثمار توافر سيارات في الأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة وتوازن في الأسعار.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق.

وتعليقًا على القرار، قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات جاءت بالتوقيت المناسب.

وأضاف في تصريح لـ"مصراوي" أن تنظيم السوق سيسهم بشكل كبير في تنشيط الاستثمار بالسوق المحلية، إذ يرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بدعم وتوطين صناعة السيارات خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الهدف توافر سيارات مطابقة للمواصفات بالسوق المحلي الحفاظ أولًا على المواطن وعلى البيئة معًا، وكذلك توافق وسائل الأمان للمعايير الجودة والأمان لما لها من حفاظ على الركاب والمشاه معًا.

وأشار رئيس الرابطة إلى أن توافر مراكز خدمة معتمدة وتوافر قطع الغيار هدفه الأول هو الحفاظ على العميل وضمان حقوقه، كما أن اعتماد رؤية الحكومة في هذا الإطار سيوفر خدمة ذات جودة حقيقة للمواطن.

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