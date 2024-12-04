بعد 5 سنوات من التحديات| هكذا تغيرت أسعار السيارات في مصر - تفاعلي

كتب - محمود أمين:

تعرض سوق السيارات المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى العديد من العقبات والأزمات التي كانت كفيلة بتغيير خريطة أسعار جميع العلامات التجارية.

كانت البداية مع تفشي فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة عالمية في عام 2020، ما تسبب في إغلاق الحدود بين الدول وتوقف المصانع عن العمل والنقص الحاد بالمعروض من السيارات.

وبعد عام من الجائحة، بدأ السوق المصري خلال 2021 في استعادة عافيته نسبيًا، إلا أن عام 2022 كان بداية لأزمة جديدة إثر اشتعال فتيل حرب روسيا وأوكرانيا والارتباك الاقتصادي الذي تسببت فيه.

ومع عدم وجود أفق لنهاية هذا الصراع الذي تحول لأزمة دولية، لجأت مصر إلى جملة من القرارات الاقتصادية خلال عامي 2023 و2024، وفي مقدمتها تحرير سعر النقد الأجنبي وتقليص عمليات الاستيراد للسلع غير الأساسية ومن بينها السيارات.

وأدت الأعراض الجانبية للقرارات الاقتصادية المتقدمة في ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار السيارات وبخاصة سيارات الركوب "الملاكي" التي زادت بنسب تخطت حاجز الـ300%، فيما اختفت بعض الطرز عن السوق.

ويوضح الـ"إنفوجرافيك" التفاعلي التالي كيف تطورت أسعار أكثر 10 سيارات "ملاكي" مبيعًا في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

يذكر أنه تم الاسترشاد بمتوسط الأسعار الرسمية لكل سيارة –الفئة المتوسطة– كما أن الأسعار المذكورة تم تحديدها في منتصف كل عام تقريبًا، لذلك يمكن أن تكون قد اختلفت الأسعار بنهاية أو بداية كل عام.

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