علاقة وثيقة بين إطارات السيارة وترشيد استهلاك البنزين.. لا تتجاهلها

كتب - محمود أمين:

أقرت لجنة تسعير المواد البترولية، الجمعة، زيادة بأسعار المشتقات البترولية بأنواعها "بنزين - سولار - غاز طبيعي" بنسب تراوحت بين 0.50 و2.00 جنيه، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي، وسعر بيع لتر بنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

كما ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا؛ فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه، وسعر متر الغاز الطبيعي 7 جنيها مقابل 6.5 جنيه.

ومع الزيادة الجديدة، يبدأ الكثير من مالكي السيارات في البحث عن أبرز الطرق لترشيد استهلاك سياراتهم للوقود بأكبر قدر ممكن، إما من خلال خفض الاعتماد على السيارة أو الالتزام بالصيانات والسلوكيات الصحيحة.

يحذر خبراء من انخفاض ضغط هواء الإطارات عن النسب المحددة التي تقرها مصانع السيارات، يعد واحدًا من أبرز العوامل في زيادة استهلاك الوقود، حيث يزيد معامل الاحتكاك بالأرض ما يزيد الضغط على المحرك ويتسبب في زيادة استهلاك الوقود.

وأوضح الخبراء أن انخفاض ضغط هواء الإطارات بمقدار 0.5 بار يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمقدار 1 لتر لكل 100 كم؛ ولتجنب ذلك ينبغي فحص ضغط هواء الإطارات بانتظام، وذلك بمعدل كل مرة يتم فيها التزود بالوقود أو مرة في الشهر على الأقل.

ويُراعى أيضًا مواءمة قيم ضغط هواء الإطارات في حال أي تغير يطرأ على حمولة السيارة أو عدد الركاب.

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