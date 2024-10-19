أخطاء شائعة تزيد من استهلاك السيارة للوقود

كتب - محمد جمال:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، والتي جاءت على النحو التالي؛ سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين أًصبح سعره 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

أماسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين أصبح بسعر 15.25 جنيه بدلا من 13.75 جنيه، واللتر من البنزين 95 أوكتين أصبح بـ 17 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا سابقًا، وسعر اللتر من السولار أصبح بـ 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه سابقًا.

ويسعى دائمًا أصحاب السيارات إلى إيجاد وسائل فعالة لتوفير استهلاك الوقود، فإن هناك 5 معتقدات خاطئة و5 حقائق عن أساليب توفير الوقود.

1- معتقد خاطئ: تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من عملية استهلاك للوقود.

حقيقة: محركات السيارات الحديثة مزودة بحساسات تنظف وتعدّل تدفق الهواء مما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفاً.

2- معتقد خاطئ: يجب عليك استخدم الوقود الممتاز بدلاً من العادي.

حقيقة: يُفضل استخدام الوقود الممتاز، لكن الوقود العادي، الأرخص ثمناً، لا يؤثر على عمل محركات العديد من السيارات.

3- معتقد خاطئ: نفخ إطارات السيارات بشكل كبير يقلل من عملية الاحتكاك بالأرض مما يسهل عمل المحرك ويوفر استهلاك الوقود.

حقيقة: نفخ الإطارات لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، لكنه يقلل من فعالية المكابح ويزيد من مخاطر انزلاق السيارة بشكل كبير.

4- معتقد خاطئ: عدم استخدام مكيف السيارة يوفر الوقود بشكل كبير.

حقيقة: في الواقع، استخدام المكيف بدلاً من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يوفر الوقود بشكل أكبر.

5- معتقد خاطئ: تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة وتوفر عليك الكثير من المال.

حقيقة: لا تؤثر أجهزة كهذه على عملية استهلاك الوقود بتاتاً بل قد تشكل عبئاً مادياً عليك.​