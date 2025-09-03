لندن - (د ب أ):

يبقى كارلوس ساينز مقتنعا بقدرته على التتويج بلقب بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا-1 مع فريقه ويليامز.

انضم السائق الإسباني إلى الفريق البريطاني قبل انطلاق الموسم الحالي 2024، بعدما خسر مقعده في فريقه السابق فيراري، الذي فضل التعاقد مع لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات.

لم يكن الموسم الأول لساينز مع ويليامز موفقا، بل عانى من سوء الحظ وتذبذب المستوى وارتكاب الأخطاء، ليحصل على 16 نقطة فقط من أول 15 سباقا.

لكن ساينز /31 عاما/ يرى أن هناك عوامل تعزز من ثقته بأنه اختار الانضمام للفريق المناسب.

قال السائق الإسباني لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "نعم بإمكاني الفوز باللقب مع ويليامز"، وذلك قبل سباق جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت مطلع الأسبوع الجاري.

أضاف "لقد تعلمت شيئا واحدا من تجربتي مع فريق فيراري، وهو أنه طالما أعمل مع الأشخاص المناسبين من حولي، سيكون بإمكاني تطوير السيارة والتواجد مع فريق تنافسي".

تابع "أثق كثيرا بسبب ذلك، لمعرفتي بكيفية السير في مسار صحيح مع مؤسسة كبيرة، وماذا تحتاج السيارة لتحسين أدائها، وكيفية هيكلة الفريق، وأنا عازم على مساعدة (ويليامز) على تحقيق ذلك".

قدم ساينز أداء جيدا في سباق هولندا الكبرى، حيث حل تاسعا في التصفيات، ولكنه أنهى السباق الرئيسي في المركز 13 متأثرا باصطدامه في منتصف السباق مع ليام لوسون، مما أثار غضب السائق الإسباني لحصوله على عقوبة.

أما زميله في الفريق، أليكس ألبون، جاء في المركز الخامس بعد أداء مميز للغاية، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 64 نقطة.

من جانبه، أكد جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز، أنه يجهز مشروعا لسنوات قادمة، يرتكز على اللوائح الجديدة التي ستطبق في 2026، مشيرا إلى أنه يحتاج عامين ليحصل على النتائج المرجوة.

ويعني ذلك أن موسم ساينز الأول مع فريق ويليامز كان غرضه التعلم، ومن غير المنتظر أن يصعد الفائز بأربعة سباقات على منصة التتويج.

واعترف ساينز بأنه يحتاج لتغيير عقليته، قائلا "هذا هو الشيء الوحيد الذي أفتقده، الضغط والحماس لأكون جاهزا للمنافسة على الفوز بالسباقات أو التواجد على منصة التتويج في كل جولة".

أضاف "بصرف النظر عن ذلك، بصراحة، يدخل الجانب التنافسي مني كل جولة أو سباق بحماس شديد لدرجة أنه لا يحتاج إلى أي تعديلات أخرى".

واختتم السائق الإسباني تصريحاته قائلا "أشعر أنه كلما عملنا أكثر هذا العام وتحسن مستوانا، كلما زاد الشعور لدينا بأننا سنعود لمنصات التتويج قريبا".