لوسيل - (د ب أ):

أظهر الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، إنه مازال في سباق المنافسة على لقب فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعدما تصدر التصفيات الخاصة بسباق السرعة، ضمن منافسات سباق جائزة قطر الكبرى، أمس الجمعة، فيما جاء زميله بالفريق البريطاني لاندو نوريس، متصدر ترتيب فئة السائقين، في المركز الثالث.

وسجل بياستري، الذي سجل أسرع زمن في التجربة الوحيدة للسباق التي أقيمت في وقت سابق من اليوم، أسرع زمن للفة حيث سجل دقيقة و20 ثانية و055 جزءا من الثانية، ليضمن الانطلاق من المركز الأول في سباق السرع، متفوقا على جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، بفارق 032ر0 ثانية.

وكان بياستري تصدر الترتيب في معظم السنة ولكن بسبب التوتر في النصف الثاني من الموسم جعل زميله نوريس يتصدر الترتيب.

و لايزال بإمكان نوريس أن يتوج بأول ألقابه في فورمولا-1 غدا الأحد، إذا سارت النتائج في مصلحته.

ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين متفوقا على بياستري والهولندي ماكس فيرستابن بفارق 24 نقطة، مع تبقي سباق جائزة أبو ظبي الكبرى فقط، بعد سباق جائزة قطر الكبرى.

وكانت هذه التصفيات للنسيان بالنسبة لفيرستابن مع ريد بول، حيث تأهل السائق الهولندي في المركز السادس، خلف زميله في الفريق يوكي تسونودا بمركز واحد.

وجاء فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتين، في المركز الرابع، وذلك في الأسبوع الذي جرى فيه الإعلان عن تعيين مصمم السيارات الشهير أدريان نيوي كمدير للفريق ابتداء من العام المقبل.

واستمر الموسم الأول الصعب للويس هاميلتون مع فيراري، حيث خرج من الجولة الأولى من تصفيات سباق السرعة محتلا المركز الـ18. واشتكى بطل العالم سبع مرات قائلا إن سيارته "لم تستطع أن تكون أسرع من ذلك".

ويقام سباق السرعة غدا السبت وتتبعه التصفيات في ذات اليوم، فيما يقام السباق نفسه غدا الأحد.