فيرستابن الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا-1 السنغافوري

برلين - (د ب أ):

سجل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، اليوم السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل فيرستابن، الذي يسعى لمواصلة مهمة العودة للمنافسة على لقب البطولة، أسرع زمن للفة عبر مضمار مارينا باي البالغ طوله 4972 كيلومترا، بلغ دقيقة و148ر30 ثانية.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في المركز الثاني بفارق 017، 0 ثانية، متفوقا على ثنائي مرسيدس البريطاني جورج راسل، والإيطالي كيمي أنتونيلي.

وحقق البريطاني لاندو نوريس نفس زمن أنتونيلي،بفارق 089ر0 ثانية خلف فيرستابن، ولكنه احتل المركز الخامس لأنه سجله بعد منافسه في التجربة الحرة الأخيرة التي شهدت تقاربا كبيرا حيث كان الفارق أقل من عشر الثانية بين المراكز الخمسة الأولى – مما ينذر بتجربة رسمية مثيرة في وقت لاحق من اليوم السبت.

وعاد فيرستابن، الذي احتل المركز الثالث في أول جولتين أمس الجمعة، للمنافسة على لقب فئة السائقين ببطولة العالم، حيث أصبح الفارق بينه وبين بياستري، المتصدر، 69 نقطة، و44 نقطة بينه وبين نوريس، بعد فوزه في السباقين الأخيرين في إيطاليا وأذربيجان.

ويهدف بياستري للعودة بقوة بعد تعرضه لحادث خروج من السباق في باكو، حيث لم يسجل أي نقطة للمرة الأولى هذا الموسم، الأمر الذي، إلى جانب فوز فيرستابن، أعاد سباق اللقب إلى نقطة الصفر مع تبقي سبعة سباقات كبرى.

وبإمكان فريق مكلارين أن يحصد لقب فئة المصنعين للعام الثاني على التوالي، غدا الأحد. ويحتاج الفريق لتسجيل 13 نقطة ليحصد اللقب بدون الاعتماد على نتائج الفرق الأخرى.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، في المركز الثامن، فيما جاء زميله بالفريق تشارلز لوكلير، من موناكو، في المركز العاشر. ولكن من المحتمل أن يواجه هاميلتون عقوبة بسبب مخالفة مشتبه بها تتعلق بإشارة العلم الأحمر.

وتوقفت الحصة بعد حوالي 15 دقيقة بسبب حادث تعرض له النيوزيلندي ليام لوسون حيث اصطدم بسيارة فريقه ريسينج بولز بالحواجز، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.