صراع لقب فئة السائقين بفورمولا-1 يشتعل في تكساس

تكساس - (أ ب):

يتطلع الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، للعودة لطريق الانتصارات، عندما يقام سباق جائزة أمريكا الكبرى غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

ويهدف بياستري، متصدر ترتيب فئة السائقين، للفوز بهذا السباق من أجل الحفاظ على الصدارة، خاصة وأن فشله في الفوز في آخر ثلاث سباقات تسبب في تقليص الفارق بينه وبين ملاحقه البريطاني لاندو نوريس، زميله بالفريق، إلى 22 نقطة فقط، مع تبقي ست سباقات كاملة وثلاث سباقات سرعة هذا الموسم.

ولا ينحصر الصراع على الصدارة بين بياستري ونوريس، حيث يطاردهما حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، الذي عاد بقوة ويلاحقهم بحماس جديد بعد تحقيقه انتصارين والمركز الثاني في آخر ثلاث سباقات.

وإذا لم يكن ذلك كافيا لجعل بياستري غير مرتاح، فقد تم تصنيف سباق يوم الأحد على أنه "حدث خطير حراري" بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي من المتوقع أن تقترب من، وربما تتجاوز، 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية).

كل ذلك يعني أن السباق الذي يقام في تكساس قد يكون بداية سباق مشتعل نحو اللقب في الربع الأخير من الموسم.

وقال البريطاني أوليفر بيرمان، سائق فريق هاس الصاعد :"سيكون من الممتع المشاهدة. آمل أن يستمر التنافس حتى اللحظة الأخيرة بين الثلاثة جميعا. وليفز الأفضل".

ويمتلك الإسباني فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، خبرة في معارك اللقب، حيث توج بالبطولة عامي 2005 و2006. وتوقع أن الفارق البالغ 63 نقطة بين فيرستابن وبياستري قد يكون كبيرا جدا لتجاوزه في هذه المرحلة من الموسم.

وقال ألونسو :" يمكنني القول أن المنافسة منحصرة بين سائقي مكلارين. ولكن، نعم فيرستابن سائق مذهل، وإذا كان هناك سائق يمكنه التغلب على هذا الفارق، فهو ماكس".

وتقاسم بياستري ونوريس 12 انتصارا هذا الموسم، ولكن آخر انتصار لفريق مكلارين كان من نصيب بياستري في سباق جائزة هولندا الكبرى قبل أربعة سباقات.

ظاهريا، يبدو أنهما تجاوزوا خلافهما في سنغافورة، عندما تسبب تصادم نوريس مع بياستري في اللفة الأولى بفتح الباب أمام نوريس للفوز في ذلك اليوم. انتهى السباق بنوريس في المركز الثالث وبياستري في المركز الرابع. وأكد كلا السائقين أنه سوف يُسمح لهما بالتنافس بحرية في سباق السرعة اليوم السبت والسباق الرئيسي غدا الأحد.

من جهته، قد لا يعترف فيرستابن، بذلك علنا، لكنه لا بد وأن يستمتع بموقعه وهو يقترب من المركز الثالث في الترتيب العام. فقد فاز فيرستابن في ثلاث من السنوات الأربع الماضية في حلبة الأمريكتين، ولديه أيضا عدة انتصارات في مسيرته في السباق التالي في مدينة مكسيكو سيتي.

وقال فيرستابن :" بالتأكيد سنحاول الفوز. المضمار رائع للقيادة عليه. عطلة نهاية أسبوع سباق السرعة تكون دائما مزدحمة قليلاً، لكنني متحمس لرؤية ما يمكننا تحقيقه".

واستطاع السائق الهولندي أن يتفوق على نوريس ليحصل على مركز الانطلاق الأول في سباق السرعة المقرر إقامته اليوم السبت.وسينطلق بياستري من المركز الثالث بحثا عن حصد أول نقاط في هذا السباق.

وفاز فيرستابن بسباق السرعة العام الماضي، في سباق أثبت أنه كان حاسما في القضاء على محاولات نوريس في المنافسة على اللقب.

ويصل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل إلى تكساس بعد فوزه الساحق في سنغافورة وتجديد عقده لموسم آخر.

وغادر راسل منصة تتويج سنغافورة، حيث حقق فوزه الخامس في مسيرته، معلنا استعداده للخطوة القادمة وهي الفوز ببطولة فورمولا-1 في المستقبل. ويحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب السائقين.

ويتوقع أن يكون فريق مرسيدس من بين أكبر المرشحين لنيل اللقب في 2026، عندما تجري فورمولا-1 تحديثا شاملا على أنظمة المحركات والهياكل. فقد هيمن الفريق على البطولة لعدة سنوات عندما قدمت فورمولا-1 محركاتها الهجينة لأول مرة.