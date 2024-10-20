فيرستابن يحبط مخطط نوريس ويفوز بسباق السرعة الأمريكي لفورمولا-1

برلين - (د ب أ):

فاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب سباق السرعة ضمن سباق جائزة أمريكا الكبرى في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 أمس السبت.

ونجح فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية في إضافة نقطتين للفارق الذي يفصله عن لاندو نوريس سائق مكلارين، أقرب ملاحقيه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين.

وبدأ فيرستابن السباق من مركز الانطلاق الأول وظهر بشكل جيد وسط محاولات للانقضاض من جانب جورج راسيل سائق مرسيدس، في الوقت الذي نجح فيه نوريس في التقدم من المركز الرابع إلى الثاني.

وفي البداية ظل نوريس على مقربة من فيرستابن، لكن السائق الهولندي وسع الفجوة مع منافسه بشكل كبير، لتفادي أي محاولة للإنقضاض من جانب منافسه على لقب فئة السائقين.

ونجح كارلوس ساينز سائق فيراري في تجاوز نوريس في اللفة الأخيرة وحصد المركز الثاني، فيما اكتفى نوريس بالمركز الثالث.

وفاز فيرستابن بجميع سباقات السرعة الأربعة التي جرت هذا الموسم مع تبقي سباقي سرعة أخرين في البرازيل وقطر.

كما فاز فيرستابن بأخر ثلاثة سباقات في أوستن، وإذا نجح في تسجيل فوزه الرابع على التوالي اليوم الأحد سيكون إنجازا كبيرا بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال ثمانية سباقات للجائزة الكبرى.

وقبل السباق الأمريكي يتفوق فيرستابن بفارق 54 نقطة عن نوريس في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين.