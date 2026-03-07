إعلان

أوسكار بياستري يتصدر التجربة الحرة الأولى لسباق أستراليا

كتب : مصراوي

11:50 ص 07/03/2026 تعديل في 11:50 ص

فورمولا-1

ملبورن - (د ب أ) :

بدأ البريطاني جورج راسل سعيه للفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، باحتلاله المركز الثالث في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الافتتاحية للموسم الجديد، أمس الجمعة.

وبعد تعديلات جذرية على قوانين رياضة فورمولا-1، ينظر إلى فريق مرسيدس، الذي يقوده راسل، على أنه الفريق الذي يجب التغلب عليه، وسيدخل السائق البريطاني السباق بعد غد الأحد في ملبورن كمرشح أوفر حظا للفوز وفقا لتوقعات مكاتب المراهنات.

وتصدر الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق ماكلارين، حقبة فورمولا-1 الجديدة، خلال التجربة التي أقيمت على مضمار ألبرت بارك المشمسة، متقدما بفارق 0,214 ثانية عن الإيطالي كيمي أنتونيلي، زميل راسل في مرسيدس.

وأنهى راسل السباق متأخرا بثلاثة أعشار من الثانية، متقدمًا بمركز واحد وجزء من ألف من الثانية فقط عن البريطاني المخضرم لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري.

أما شارل لوكلير، من إمارة موناكو، فقد حل خامسا بسيارة فيراري ، بينما اكتفى الهولندي ماكس فيرستابن، الفائز ببطولة العالم 4 مرات، والبريطاني لاندو نوريس (حامل اللقب) بالمركزين السادس والسابع على الترتيب.

