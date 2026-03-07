صدمة في ملبورن.. حادث يطيح بفيرستابن من تجارب افتتاح موسم فورمولا-1

ملبورن - (د ب أ) :

تعرض ماكس فيرستابن لحادث وخرج من المنافسة في أول لفة له خلال التجارب التأهيلية للموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك قبل السباق الافتتاحي للموسم غدا الأحد في أستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، فقد السيطرة على سيارته "ريد بول" أثناء الكبح عند المنعطف الأول، قبل أن تنزلق السيارة عبر الحصى وتصطدم بالحاجز بقوة.

وقال فيرستابن عبر إذاعة الفريق :"العجلات الخلفية لم تتصرف بشكل جيد أثناء الكبح، رائع".

والحادث الذي تعرض له ماكس فيرستابن في ألبيرت بارك بملبورن سوف يضعه في آخر مركز على شبكة الانطلاق في أول سباق من العصر الجديد لرياضة فورمولا-1، بعد التعديلات الكبرى على اللوائح التنظيمية للبطولة.

وانتقد فيرستابن القوانين الجديدة، ومن غير المرجح أن يغير خروجه المفاجئ المبكر من التجارب التأهيلية رأيه في اللوائح.

ومنحت فترة العشر الدقائق التي رفع فيها العلم الأحمر فريق مرسيدس أيضا وقتا ثمينا لإصلاح سيارة كيمي أنتونيلي بعد الحادث القوي الذي تعرض له في التدريب الأخير.

