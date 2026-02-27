إعلان

بعد غياب السباقات منذ 2020.. شوماخر ينتقد تراجع ألمانيا في فورمولا-1

كتب : مصراوي

11:24 ص 27/02/2026 تعديل في 11:24 ص

رالف شوماخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ميونخ : (د ب أ)-

قال رالف شوماخر، سائق سابق في سباقات سيارات فورمولا-1 ، إن "رياضة المحركات في ألمانيا ألغت نفسها بنفسها".

وقال شوماخر، الذي يعمل كمحلل تليفزيوني حاليا، في مؤتمر صحفي أمس الخميس :"الأمر بدأ مع حماية الطبيعة، عندما لم يعد يسمح لنا بالحصول على تصاريح لحلبات الكارتينج أو مواصلة تشغيلها".

وأوضح أن الأمر يشبه إلغاء ملاعب كرة القدم في ألمانيا، ثم الاستمرار في توقع وجود ناد بحجم بطل الدوري الألماني القياسي بايرن ميونخ.

وقال شقيق بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر :" لن يكون لدينا أي سائقين في فورمولا-1 في المستقبل، ما لم يكن لديهم ما يكفي من المال ويتمكنوا من قيادة الكارتينج في إيطاليا مثل معظم من يملكون ثروات كبيرة".

وقدر رالف شوماخر أن تكلفة الصعود من بطولة فورمولا-3 إلى فورمولا-1 تبلغ نحو 15 مليون يورو (7,17 مليون دولار).

وقال :"من الأفضل، من الناحية المثالية، أن تفوز ببطولة فورمولا-3 ثم فورمولا-2 بسرعة كبيرة، حتى تلاحظك الفرق".

ولم تستضف ألمانيا أي سباق لفورمولا-1 منذ 2020، عندما أضيف مضمار نوربرجرنيج إلى الروزنامة المعدلة خلال جائحة كورونا. ويشير المنظمون إلى ارتفاع تكاليف استضافة سباق الجائزة الكبرى كعائق أمام عودة ألمانيا إلى الساحة الكبرى.

وفي الوقت نفسه، يعد نيكو هولكنبرج هو السائق الألماني الوحيد الموجود على شبكة انطلاق فورمولا-1.

اقرأ أيضًا...

أبرز 5 سيارات يابانية تحت المليون جنيه بالسوق المصري

إم جي GT تواجه هيونداي إلنترا AD.. أيهما تشتري في فئة السيدان المدمجة؟

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر


رالف شوماخر فورمولا1 ألمانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غادروا الآن".. كندا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لمواطنيها في إيران
شئون عربية و دولية

"غادروا الآن".. كندا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لمواطنيها في إيران
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
شئون عربية و دولية

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"
شئون عربية و دولية

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"

بعد تعرضه لوعكة.. أمين كبار العلماء يكشف الحالة الصحية لشيخ الأزهر
أخبار مصر

بعد تعرضه لوعكة.. أمين كبار العلماء يكشف الحالة الصحية لشيخ الأزهر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان