بـ170 مليون جنيه.. ألفا روميو تسلم سيارتها 33 Stradales المصنعة يدويًا

بعد الحديث عن 80 ألف سيارة سنويا| ما السيارة التي تصنعها عز السويدي بمصر؟

التقطت عدسات الكاميرات النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول السابق، أثناء مغادرته ملعب أنفيلد عقب مواجهة برنتفورد في الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت مساء الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

محمد صلاح يغادر ليفربول بلا عودة

وظهر صلاح برفقة عائلته وهو يستقل سيارته الفاخرة Rolls‑Royce Spectre، في مشهد عاطفي من قبل الجماهير تجاه "الملك المصري" حيث أنه الظهور الأخير للنجم المصري كلاعب بقميص ليفربول.

سيارة صلاح التي كانت شاهدًا على مغادرته معقل الريدز بلا عودة، هي واحدة من بين مجموعة السيارات الفاخرة التي يمتلكها، وتصنف أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ علامة رولز رويس البريطانية الشهيرة بالأسواق.

رولز رويس سبيكتر.. فخامة كهربائية

تنتمي Rolls‑Royce Spectre إلى فئة السيارات الكوبيه الفاخرة الكهربائية بالكامل، وتتميز بتصميم يجمع بين الهوية الكلاسيكية لرولز رويس والتكنولوجيا الحديثة.

وتعتمد السيارة على محركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى نحو 577 حصانًا، مع نظام دفع كلي للعجلات، ما يمكنها من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في حوالي 4.5 ثانية.

كما توفر السيارة مدى قيادة يتجاوز 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، بفضل حزمة بطاريات كبيرة السعة، إلى جانب مستويات عالية من العزل والراحة داخل المقصورة.

وتضم المقصورة الداخلية تجهيزات فاخرة تشمل خامات جلدية فاخرة، وإضاءة "Starlight" الشهيرة في السقف، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الترفيه والقيادة المساعدة.

سعر رولز رويس Spectre في الأسواق

يبدأ سعر رولز رويس سبيكتر عالميًا من 420 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 22 مليون جنيه مصري تقريبًا قبل إضافة الرسوم والضرائب.

أسطول سيارات محمد صلاح

وإلى جانب السيارة رولز رويس Spectre فإن صلاح يمتلك أسطولًا من السيارات الفارهة والسوبر رياضية أبرزها الآتي:

بنتلي كونتيننتال GT

تبلغ قيمتها نحو 160 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 10,282,732 جنيه مصري).

لامبورجيني أفينتادور

يصل سعرها إلى 270 ألف جنيه إسترليني (حوالي 17,352,111 جنيه مصري).

مرسيدس AMG GLE كوبيه

تقدر قيمتها بنحو 80 ألف جنيه إسترليني (قرابة 5,141,366 جنيه مصري).

مرسيدس-بنز SLS AMG رودستر

يبلغ سعرها حوالي 176 ألف جنيه إسترليني (نحو 11,311,006 جنيه مصري).

أودي Q7

سعرها يقارب 54 ألف جنيه إسترليني (حوالي 3,528,648 جنيه مصري).

تويوتا كامري

تعد الأقل سعرا في مجموعة سيارات صلاح، إذ تبلغ قيمتها نحو 29 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 1,863,745 جنيه مصري).

اقرأ أيضًا:

بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي

رابطة التجار تكشف حقيقة وقف بيع السيارات.. وتؤكد: الأسعار بدأت في التراجع

بعد العيد.. مزاد علني كبير لبيع سيارات ملاكي تابعة لمطار القاهرة الدولي