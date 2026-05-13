تحتفل شركة جنرال موتورز الأمريكية في هذه الأيام، بمرور 100 عام على تواجدها في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير قطاع التنقل في المنطقة عبر تقديم مزيد من التقنيات الحديثة والخدمات المتطورة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الشركة الأمريكية أن مسيرتها في المنطقة شهدت بيع أكثر من 4.5 مليون مركبة خلال العقود الماضية، إلى جانب إنتاج أكثر من مليون سيارة من مصنعها في مصر، بالإضافة إلى بيع ما يقارب 60 مليون بطارية من علامة ACDelco، في خطوة تعكس حجم انتشارها وتأثيرها الكبير داخل الأسواق الإقليمية.

وشهدت أسواق المنطقة على مدار السنوات الماضية تقديم عدد من أشهر طرازات جنرال موتورز، أبرزها شاحنات البيك أب كاملة الحجم مثل Chevrolet Silverado وGMC Sierra، إلى جانب سيارات السيدان الشهيرة مثل Chevrolet Caprice وChevrolet Camaro وChevrolet Malibu.

كما حققت سيارات الـSUV كاملة الحجم شعبية كبيرة في المنطقة، خاصة مع طرازات مثل Chevrolet Tahoe وGMC Yukon وCadillac Escalade، والتي أصبحت من أبرز السيارات المرتبطة بالعائلات والأعمال والتنقل اليومي في الشرق الأوسط.

جنرال موتورز تصنع في مصر أكثر من مليون سيارة

وفي مصر، أشارت جنرال موتورز إلى أن مصنعها بمدينة 6 أكتوبر نجح خلال 43 عامًا في إنتاج أكثر من مليون مركبة، ليصبح أول مصنع سيارات تابع للقطاع الخاص يحقق هذا الرقم داخل السوق المصري، مع اعتماده على أكثر من 80 مورداً محلياً وشريكاً دولياً.

تاريخ جنرال موتورز بدأ في قارة أفريقيا عام 1927 بالإسكندرية

وأوضحت الشركة أن خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار تمثل جزءاً أساسياً من تاريخها في المنطقة، حيث بدأت عملياتها في هذا المجال من مدينة الإسكندرية منذ عام 1927، قبل أن تتوسع لاحقاً عبر شبكة ضخمة تخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أكدت أن مركز توزيع الشرق الأوسط في جبل علي بالإمارات يمثل حالياً محوراً رئيسياً لتوزيع قطع الغيار القادمة من خمس قارات مختلفة، بما يدعم سرعة توفير الخدمات ورفع كفاءة عمليات ما بعد البيع.

ومن جانب آخر، كشفت الشركة أن بطاريات ACDelco يتم تصنيعها محلياً في المملكة العربية السعودية منذ 25 عاماً، بينما تجاوزت مبيعات البطاريات في المنطقة حاجز 60 مليون بطارية حتى الآن.

وقال Jorge Plata، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، إن الشركة ستواصل الاستثمار في المنطقة والعمل مع شركائها ووكلائها لتقديم مزيد من التقنيات الحديثة وخدمات التنقل الذكية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق عروض خاصة لعملاء علامتي شفروليه وجي إم سي في عدد من الأسواق، إلى جانب تسليط الضوء على عودة علامة Cadillac إلى السوق المصري، بالإضافة إلى تقديم تقنية القيادة بدون استخدام اليدين “سوبر كروز” لأول مرة في أسواق الخليج.

وأكدت جنرال موتورز أن خططها المستقبلية ستركز على دعم الصناعة المحلية، وتوسيع شبكات الموردين والوكلاء، إلى جانب تطوير تقنيات السيارات المتصلة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة بما يعزز مستويات الأمان والذكاء في قطاع التنقل بالمنطقة.

