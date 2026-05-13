أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة لتسيير الحركة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشاء محطة مونوريل خط وادي النيل – 6 أكتوبر اليوم الأربعاء.

غلق كلي مؤقت بالمحور

وأوضحت الإدارة أنه سيتم تنفيذ غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو في الاتجاهين، لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026، من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا.

المسار البديل الأول (اتجاه الدائري القوس الغربي)

وحددت الإدارة المسار البديل للمركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر باتجاه الطريق الدائري (القوس الغربي)، حيث تسلك المركبات شارع جامعة الدول العربية، ثم العودة باتجاه شارع السودان، ومنه إلى مطلع محور 26 يوليو، ثم استكمال السير وصولًا إلى الطريق الدائري بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني (اتجاه محور المنيب)

أما المركبات المتجهة من محور الفريق كمال عامر إلى محور المنيب، فتسلك التحويلة المرورية عبر مسار أعمال محطة مونوريل بشتيل، مرورًا بشارع ترعة الزمر ومنطقة أرض اللواء، ثم الوصول إلى مطلع المحور باتجاه المنيب.

إجراءات تنظيمية مرافقة

وأكدت الإدارة التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة، مع وضع المساعدات الفنية والتجهيزات والإرشادات المرورية لضمان سلامة المواطنين وتسيير الحركة خلال فترة الأعمال.

