أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عمليات الإعدام الميداني المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها مساء الثلاثاء في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، تُضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية الوحشية المتصاعدة بوتيرة خطيرة.

ونعت حماس في بيان اليوم الأربعاء، الشهيد زكريا علي محمد قديس، الذي ارتقى في جريمة إعدام ميداني نفذها جنود الاحتلال في بلدة الرام.

وأكدت حماس "أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة شعبنا، بل ستزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها الاحتلال، وسترتد عليه وبالاً من خلال ضربات أبطال المقاومة، كما ستزيد شعبنا تمسكاً بحقوقه الوطنية والتاريخية".

ودعت حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي كل المدن والقرى الفلسطينية، إلى تصعيد حالة النفير والتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه.