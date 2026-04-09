زيادة جديدة في أسعار زيوت توتال تصل إلى 560 جنيها بالعبوة الواحدة

كتب : أيمن صبري

01:04 م 09/04/2026 تعديل في 01:32 م

كشفت شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، عن أحدث قائمة أسعار لزيوت وشحومات المحركات المقدمة في السوق المصري خلال شهر أبريل 2026 الجاري.

ومن المقرر وفقا لما أعلنت عنه توتال إيجيبت، بدء تطبيق الأسعار الجديدة صباح يوم الجمعة الموافق العاشر من أبريل الجاري.

وبحسب القائمة الجديدة فقد شهدت غالبية المنتجات التي تقدمها توتال لعملاء السوق المحلي زيادات بقيم تتراوح بين 30 جنيه وحتى 560 جنيه في سعر العبوة الواحدة.

وتعد الزيادات المقررة بقائمة منتجات توتال الجديدة هي الثانية التي تعلن عنها الشركة في أقل من شهر، إذ سبق وأعلنت في 19 مارس الماضي عن زيادات بأسعار جميع منتجاتها.

ويرى مراقبون أن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط جراء الحرب بين إيران وأمريكا، هي السبب في زيادة الأسعار، خاصة أن المشتقات المستخدمة في تصنيع زيوت المحركات أغلبها مستورد من الخارج.

يذكر أن توتال إنرجيز إيجيبت تقدم في السوق المصري زيوت لمحركات البنزين والديزل وزيوت تروس وزيوت هيدروليك، بالإضافة إلى شحومات ومنتجات أخرى.

يمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار زيوت توتال المختلفة وفقًا لآخر قائمتين معلنتين:

قائمة أسعار زيوت توتال بتاريخ 19 مارس 2026

أسعار زيوت توتال مارس 2026

قائمة أسعار زيوت توتال بتاريخ 10 أبريل 2026

أسعار زيوت توتال أبريل 2026

