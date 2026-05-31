أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل إعلانات المنح الجديدة ومنها إعلان عن منحة مقدمة من المعهد الهندي للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.

تفاصيل منح المعهد الهندي للتكنولوجيا بنيودلهي 2026 -2027

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتعين تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير / الدبلوم قبل يوم 15 يوليو 2026 أخر موعد، علمًا بأن مدة الدراسة الخاصة بدرجات الماجستير تبلغ عامين، فى حين تبلغ مدة الدراسة لدرجة الدبلوم عام واحد.

وأوضح قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن سفارة نيودلهى أفادت من المعهد الهندى للتكنولوجيا إدارة تنمية الموارد المائية بالمعهد بولاية أوتار خالد شمال الهند بشأن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمى 2026/2027 للدرجات العلمية التالية:

1- ماجستير / دبلوم تنمية وإدارة الموارد المائية، لحاملى الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية، وميكانيكا الهندسة، والهندسة الكهربائية.

2- ماجستير/ دبلوم إدارة مياه الرى ، لحاملى الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية ، والهندسة الزراعية.

3- ماجستير/ دبلوم مياه الشرب والصرف الصحى ، الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية ، والهندسة الزراعية والهندسة الكيميائية والهندسة البيئية.

ولمزيد من التفاصيل حول شروط التقديم والمصروفات الدراسية من خلال تحميل الكتيب المتاح اضغط هنا.

وأكد قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

اقرأ أيضًا:

تحرك فوري من الأجهزة الأمنية.. التعليم العالي تكشف تفاصيل واقعة كلية البنات

وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما تعزيز التعاون والبرامج المشتركة