إعلان

آخر موعد للتقديم في منح المعهد الهندي للتكنولوجيا بنيودلهي 2026 -2027

كتب : عمر صبري

03:30 ص 31/05/2026

وزارة التعليم العالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل إعلانات المنح الجديدة ومنها إعلان عن منحة مقدمة من المعهد الهندي للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.

تفاصيل منح المعهد الهندي للتكنولوجيا بنيودلهي 2026 -2027

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتعين تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير / الدبلوم قبل يوم 15 يوليو 2026 أخر موعد، علمًا بأن مدة الدراسة الخاصة بدرجات الماجستير تبلغ عامين، فى حين تبلغ مدة الدراسة لدرجة الدبلوم عام واحد.

وأوضح قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن سفارة نيودلهى أفادت من المعهد الهندى للتكنولوجيا إدارة تنمية الموارد المائية بالمعهد بولاية أوتار خالد شمال الهند بشأن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمى 2026/2027 للدرجات العلمية التالية:

1- ماجستير / دبلوم تنمية وإدارة الموارد المائية، لحاملى الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية، وميكانيكا الهندسة، والهندسة الكهربائية.

2- ماجستير/ دبلوم إدارة مياه الرى ، لحاملى الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية ، والهندسة الزراعية.

3- ماجستير/ دبلوم مياه الشرب والصرف الصحى ، الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية ، والهندسة الزراعية والهندسة الكيميائية والهندسة البيئية.

ولمزيد من التفاصيل حول شروط التقديم والمصروفات الدراسية من خلال تحميل الكتيب المتاح اضغط هنا.
وأكد قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

اقرأ أيضًا:

تحرك فوري من الأجهزة الأمنية.. التعليم العالي تكشف تفاصيل واقعة كلية البنات

وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما تعزيز التعاون والبرامج المشتركة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي بعثات التعليم العالي ماجستير منح دراسية المعهد الهندي جامعة نيودلهي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
رياضة محلية

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب
رياضة محلية

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب

التأمين الصحي الشامل.. الأوراق المطلوبة للتسجيل والفئات الخاصة خطوة بخطوة
أخبار مصر

التأمين الصحي الشامل.. الأوراق المطلوبة للتسجيل والفئات الخاصة خطوة بخطوة
بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟
علاقات

بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟
كليات ومصروفات جامعة النهضة ببني سويف تنسيق 2026
جامعات ومعاهد

كليات ومصروفات جامعة النهضة ببني سويف تنسيق 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان