زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

كتب : أيمن صبري

01:13 م 06/04/2026 تعديل في 01:16 م
    شيفرولية الدبابة
    شيفروليه الجامبو
    شيفروليه الجامبو

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، زيادة بأسعار عدد من السيارات التجارية المتوفرة في السوق المحلي خلال شهر أبريل بقيم تتراوح بين 80 و90 ألف جنيه.

وتتزامن الزيادة المقررة بأسعار سيارات شيفرولية مع موجة تحريك لأسعار العشرات من السيارات بالسوق المصري، والمستمرة منذ مطلع شهر مارس الجاري، وذلك تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط جراء حرب إيران وأمريكا وإسرائيل.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار سيارات شيفرولية التجارية بعد الزيادة:

شيفرولية الدبابة

ارتفعت أسعار السيارة شيفرولية الدبابة موديل 2027 فردية الكابية والتي تتوفر بفئتين من التجهيزات بقيمة 80 ألف جنيه.

وبعد الزيادة أصبحت أسعار الفئة القياسية من شيفرولية الدبابة تباع بـ1.050.000 جنيه، والفئة الثانية المزودة بمكيف 1.150.000 جنيه.

شيفرولية الجامبو

زادت أسعار السيارة شيفرولية جامبو موديل 2027 المجمعة في مصنع الشركة بمصر بقيمة ثابتة 90 ألف جنيه.

وبتطبيق الزيادة الجديدة تصبح أسعار الجامبو الجديدة 1.560.000 جنيه للفئة الأولى، و1.584.500 جنيه للفئة الثانية، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي الجديد 1.670.000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سيارة السادات تثير جدلا بعد ظهورها في وسط القاهرة قبل أيام.. ماذا نعرف عنها؟

رسميًا.. طرح هيونداي توسان 2027 في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

بخيارين من المحركات.. هيونداي تطلق سيارتها Exter كروس أوفر بالاسواق

حرب إيران ارتفاع أسعار السيارات شيفرولية الدبابة شيفرولية الجامبو سيارات 2027

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق