أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، زيادة بأسعار عدد من السيارات التجارية المتوفرة في السوق المحلي خلال شهر أبريل بقيم تتراوح بين 80 و90 ألف جنيه.

وتتزامن الزيادة المقررة بأسعار سيارات شيفرولية مع موجة تحريك لأسعار العشرات من السيارات بالسوق المصري، والمستمرة منذ مطلع شهر مارس الجاري، وذلك تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط جراء حرب إيران وأمريكا وإسرائيل.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار سيارات شيفرولية التجارية بعد الزيادة:

شيفرولية الدبابة

ارتفعت أسعار السيارة شيفرولية الدبابة موديل 2027 فردية الكابية والتي تتوفر بفئتين من التجهيزات بقيمة 80 ألف جنيه.

وبعد الزيادة أصبحت أسعار الفئة القياسية من شيفرولية الدبابة تباع بـ1.050.000 جنيه، والفئة الثانية المزودة بمكيف 1.150.000 جنيه.

شيفرولية الجامبو

زادت أسعار السيارة شيفرولية جامبو موديل 2027 المجمعة في مصنع الشركة بمصر بقيمة ثابتة 90 ألف جنيه.

وبتطبيق الزيادة الجديدة تصبح أسعار الجامبو الجديدة 1.560.000 جنيه للفئة الأولى، و1.584.500 جنيه للفئة الثانية، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي الجديد 1.670.000 جنيه.

