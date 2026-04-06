130 ألف جنيه زيادة بأسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر.. التفاصيل

كتب : أيمن صبري

12:06 م 06/04/2026
    تويوتا كورولا
    تويوتا كورولا
    تويوتا كورولا
    تويوتا كورولا

أقرت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة كورولا سيدان العائلية موديل 2026 بقيمة ثابتة 130 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وبحسب قائمة الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، أصبحت أسعار تويوتا كورولا تبدأ من 1.280.000 ألف جنيه للفئة Active، والفئة Comfort تباع 1.380.000 جنيه، والفئة Smart الثالثة بـ1.480.000 جنيه.

أما الفئة Smart بسقف زجاجي بات سعرها الجديد 1.580.000 جنيه، بينما الفئة Elegance الأعلى تجهيزًا من كورولا أصبح سعرها الجديد بعد الزيادة 1.630.000 جنيه.

فيما يلي مواصفات تفصيلية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2026 في مصر:

ما مواصفات محرك تويوتا كورولا؟

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

مواصفات الأمان في تويوتا كورولا الجديدة

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

