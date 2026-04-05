زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة ديبال G318 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال شهر أبريل الجاري بقيمة 160 ألف جنيه.

وتعد الزيادة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية هي الثانية في أقل من شهر، إذ سبق وأقر زيادة في منتصف شهر مارس الماضي بقيمة 140 ألف، وبذلك يصبح إجمالي الزيادة على أحدث سيارات ديبال بمصر في أقل من شهر 300 ألف جنيه.

وبعد الزيادة الجديدة أصبحت أسعار ديبال G318 التي انضمت إلى السوق المصري لأول مرة في شهر فبراير الماضي، أصبحت تبدأ من 2.150.000 جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بات سعرها الجديد 2.300.000 جنيه.

فيما يلي استعراض لأبرز مواصفات السيارة ديبال G318 الجديدة في مصر:

منظومة دفع ديبال G318

تقدم Deepal G318 بمنظومة REEV (Range Extended Electric Vehicle)، التي تجمع بين القيادة الكهربائية والكفاءة الممتدة للمدى، لتضع معايير جديدة في فئتها من حيث الأداء والاعتمادية.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع رباعي 4WD بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا و 575 نيوتن متر عزم، ما يمنحها قدرات متميزة على الطرق الوعرة، إلى جانب مدى قيادة يصل إلى 998 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، في انعكاس واضح للتوازن بين القوة والكفاءة.

وسائل الأمان والراحة في ديبال G318

وتتميز السيارة بحزمة متكاملة من التقنيات المتطورة، تشمل نظام كاميرات 360 درجة مع خاصية الشاسيه الشفاف، ونظام تعليق هوائي ب 6 مستوايات مختلفه يعزز الثبات والراحة في مختلف ظروف القيادة، فضلًا عن جنوط قياس 20 بوصة تضيف حضورًا قويًا على الطريق وتكمل التصميم الجريء للسيارة.

ويقدم وكيل ديبال السيارة G318 بضمان ممتد لمدة 6 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان خاص بمنظومة REEV لمدة 8 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، ما يعكس التزام العلامة بتقديم تجربة امتلاك موثوقة وقيمة طويلة الأمد.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو في مصر بقيمة 50 ألف جنيه

سيارة السادات تثير جدلا بعد ظهورها في وسط القاهرة قبل أيام.. ماذا نعرف عنها؟

بعد ارتفاع الأسعار: أبرز 4 سيارات مستعملة بمصر تبدأ من 180 ألف جنيه