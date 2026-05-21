تصدر اسم الفنانة آية سماحة تريند محرك البحث "جوجل" بعد نشرها صورة تجمعها مع زوجها المخرج محمد السباعي داخل مصعد، ظهرت خلالها وهي تقبله، ما أثار جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي لاحقتها، إذ واجهت عدة مواقف أثارت من خلالها الجدل.

نستعرض لكم أبرز الأزمات التي واجهت آية سماحة خلال الفترة الماضية:

أزمة عيادة الحيوانات والفنانة مشيرة إسماعيل

شهدت الفترة الماضية أزمة بين الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل وعيادة بيطرية تقع أسفل العقار الذي تسكن فيه بمصر الجديدة، بعدما تقدمت الأخيرة بشكوى بسبب الإزعاج، ما أدى إلى غلق العيادة.

وعلقت آية سماحة على الواقعة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن غضبها من قرار الغلق، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضدها، خاصة بعد اعتبار البعض أن طريقة حديثها عن مشيرة إسماعيل حملت هجوما غير مناسب على فنانة كبيرة، وتدخلت نقابة المهن التمثيلية وقتها برئاسة أشرف زكي، وتم استدعاء آية سماحة للتحقيق.

أزمة الصحفيين

كما واجهت الفنانة آية سماحة أزمة أخرى، بعدما نشر زوجها المخرج محمد السباعي صورا لمصورين صحفيين خلال جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، وكتبت آية تعليق أثار حالة من الجدل.

وعقب الأزمة، وجهت آية سماحة رسالة اعتذار إلى الصحفيين عبر حسابها على موقع فيسبوك، قالت فيها: "كل التقدير والاحترام لكل صحفيي ومصوري مصر المحترمين، وكل الاحترام لدورهم دائمًا كشركاء نجاح، لم يتم ذكر أي صحفي أو مصور من قريب أو بعيد".

صورتها الجريئة مع زوجها

تعرضت آية سماحة لعدة انتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب صورتها الجريئة مع زوجها والتي تم تداولها وقتها وظهرت فيها معه بجانب دراجة بخارية، وحملت تعليق: "حيث أنا معاك، هو المكان الذي انتمي إليه"، لتعود لحذفها من حساباتها بعد الانتقادات.

آية سماحة تشارك في فيلم "الكلام على إيه"

يعرض للفنانة آية سماحة حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "الكلام على إيه؟" ويشاركها البطولة أحمد حاتم سيد رجب، جيهان الشماشرجي، إنتصار، حاتم صلاح، مصطفى غريب، ودنيا سامي.

