سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك مع ختام تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

04:06 م 30/04/2026

سعر صرف الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 55 و79 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفاع سعر الدولار اليوم جاء مدفوعًا بتخارج جزئي للاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية بفعل المخاطر الإقليمية، مما أدى لزيادة الطلب على العملة الصعبة لتأمين تحويلات رؤوس الأموال للخارج.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
53.57جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
53.55 جنيهًا للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 55 قرشًا.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.55 جنيهًا للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 55 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.84 جنيه للشراء، و53.94 جنيه للبيع، بزيادة 79 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري

