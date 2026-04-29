رينو مصر تحقق لقب Most Improved Market عالميًا ونمو قياسي 140% في2025

حققت رينو مصر حضورًا لافتًا على الساحة العالمية بعد حصولها على جائزة Most Improved Market، والتي تعكس النمو القوي الذي سجلته الشركة خلال عام 2025، حيث أعلنت الإدارة عن تحقيق زيادة قياسية في المبيعات بلغت 140%، في واحد من أبرز أعوام الأداء داخل السوق المصري.

وفي خطوة تعكس تقدير هذا الإنجاز، قررت رينو مصر مشاركة الجائزة مع فريق العمل وشركاء النجاح، باعتبارهم المحرك الأساسي وراء هذا التطور، في تأكيد على أن ما تحقق هو نتيجة منظومة عمل متكاملة وليست أرقامًا فردية.

قطاع المبيعات

لعب قطاع المبيعات دورًا حاسمًا في تحقيق هذا النمو، من خلال التواجد الفعّال في السوق وبناء علاقات قوية مع العملاء، ما ساهم في تعزيز الثقة بعلامة رينو وتحويل الطلبات إلى مبيعات فعلية بشكل مستمر.

خدمات ما بعد البيع

شهد قطاع خدمات ما بعد البيع طفرة واضحة في الأداء، من خلال تطوير مراكز الخدمة ورفع كفاءة التشغيل، بما ساعد على تحسين تجربة العملاء وزيادة معدلات الولاء للعلامة داخل السوق المصري.

قطاع التسويق

نجح فريق التسويق في إعادة صياغة صورة علامة رينو في السوق، عبر حملات مبتكرة واستراتيجيات تواصل حديثة، ساهمت في تعزيز الوعي بالعلامة وزيادة الإقبال على طرازاتها خلال عام 2025.

الخدمات اللوجستية

كما كان لقطاع الخدمات اللوجستية دور مهم في دعم هذا النمو، من خلال ضمان استمرارية الإمداد وتوافر السيارات في السوق، إلى جانب تحسين كفاءة التوزيع وتقليل فترات التسليم.

وأكدت الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM) أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون وثيق بين جميع فرق العمل وشبكة الموزعين وشركاء قطاع الشركات (Fleet & Corporate Partners)، مشيرة إلى أن هذه الشراكات كانت عنصرًا رئيسيًا في دعم هذا النمو الاستثنائي.

واختتمت رينو مصر تصريحاتها بالتأكيد على أن هذا التكريم يمثل احتفاءً بالجهد البشري قبل الأرقام، ويضع أساسًا قويًا لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة داخل السوق المصري.