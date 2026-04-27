بشعار "من أجل العائلة".. شيري تطلق TIGGO V الجديدة لأول مرة عالميًا

شهدت سوق السيارات المصرية خلال شهر أبريل الجاري طرح عدد من الطرازات الجديدة كليًا لأول مرة، في تحرك يعكس نشاطًا ملحوظًا داخل السوق المحلي وعودة الشركات لتقديم موديلات حديثة بمختلف الفئات.

تنوعت السيارات المطروحة بين سيدان اقتصادية وSUV عائلية، ومن أبرز السيارات التي تم تقديمها لأول مرة في مصر خلال أبريل الجاري، Audi Q3 وAudi A6، بالإضافة إلى BYD ATTO 8 وKaiyi X7 PHEV، إلى جانب طرح Kaiyi E5.

سيارات تم تقديمها رسميًا لأول مرة في مصر خلال أبريل 2026:

أودي Q3



طرحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC)، الوكيل المحلي لعلامة أودي، الجيل الثالث الجديد كليًا من Audi Q3 موديل 2026، والتي توفرت بنسختين، الأولى SUV تقليدية، والثانية Sportback بتصميم كوبيه رياضي.

تعتمد السيارة على محرك 1.4 لتر TFSI تيربو بقوة 150 حصانًا، وعزم 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثانية.

وتبدأ أسعار Q3 من 2,799,000 جنيه، وتصل إلى 2,999,000 جنيه، بينما تتراوح أسعار نسخة Sportback بين 2,999,000 و3,249,000 جنيه.

BYD ATTO 8



قدمت شركة مان دريم، وكيل BYD في مصر، سيارتها ATTO 8 الجديدة كليًا، والتي تنتمي لفئة SUV العائلية ذات السبعة مقاعد، مع اعتمادها على تكنولوجيا DM-i الهجينة.

تولد المنظومة الهجينة قوة إجمالية 275 حصانًا، مع عزم 315 نيوتن/متر، وتوفر مدى قيادة يتجاوز 1000 كم، إلى جانب مدى كهربائي يصل إلى 100 كم.

وتطرح السيارة بفئة واحدة بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

أودي A6



قدمت أودي الجيل السادس من A6 موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيدان الفاخرة، وتتوفر بفئتين من التجهيزات.

تعتمد السيارة على محرك 2.0 لتر تيربو بقوة 196 حصانًا، وعزم 340 نيوتن/متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.3 ثانية، وسرعة قصوى 242 كم/س.

وتبدأ أسعارها من 4,749,000 جنيه، وتصل إلى 5,249,000 جنيه للفئة الأعلى، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

كايي X7 الهجينة



دخلت كايي X7 فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) لأول مرة في السوق المصري، من خلال وكيلها المحلي كايي موتورز إيجيبت.

تعتمد السيارة على محرك 1.5 لتر تيربو مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 362 حصانًا، وتوفر مدى كهربائي يصل إلى 105 كم.

وتتسارع من 0 إلى 50 كم/س في أقل من 3.2 ثانية، مع استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر/100 كم.

طرحت كايي X7 الهجينة 2026 في مصر بسعر 1,699,000 جنيه.

