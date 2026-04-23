في ظل اشتعال المنافسة القوية بفئة السيارات الـ7 راكب في السوق المصري، تظهر مواجهة جديدة بين سكودا كودياك وبي واي دي ATTO 8، خاصة بعد طرح الأخيرة لأول مرة في مصر منذ أقل من 10 أيام فقط، لتدخل مباشرة في منافسة قوية مع أبرز الطرازات الأوروبية.

وتحاول ATTO 8 الجديدة بعد انطلاقها في مصر لأول مرة خلال الأيام الماضية في فرض نفسها محليا من خلال منظومة جديدة تعرف بتكنولوجيا DM-i الهجينة ، مواجهة كودياك التي تعتبر المنافس الأول لها بفئة الـSUV الـ 7 راكب بمصر.



مقارنة تفصيلية بين سكودا كودياك وبي واي دي ATTO 8 الجديدة:



الأبعاد والمساحات الداخلية في ATTO 8 الجديدة



تأتي ATTO 8 الجديدة بتصميم عائلي عملي يوفر 7 مقاعد ومساحات داخلية واسعة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة التخزين التي تصل إلى نحو 1960 لترًا، إلى جانب تقديم وضعية “Bed Mode” التي تسمح بتحويل المقصورة إلى مساحة مريحة للاسترخاء خلال الرحلات، فيما يتجاوز طول السيارة 5 أمتار لتعزيز الرحابة الداخلية.



أما كودياك جاء الطول الإجمالي بطول 4758 ملم، في حين يبلغ العرض العام 1864 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1659 ملم، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول يبلغ 2791 ملم.

أداء قوي بتكنولوجيا هجينة متطورة



تعتمد ATTO 8 على تكنولوجيا DM-i الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 275 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر، ومدى قيادة يتجاوز 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى مدى كهربائي يقارب 100 كيلومتر، ما يعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويوفر مرونة في الاستخدام اليومي.



تتوفر كودياك الجديدة لعام 2025 في السوق المصرية بمحرك TSI بسعة 1.4 لتر، يولد قوة تصل إلى 150 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة DSG بسبع سرعات، ينقل العزم إلى العجلات الأمامية، وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 9.7 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 202 كلم/ ساعة.

تجهيزات ذكية وتجربة متصلة

تدعم ATTO 8 مجموعة من التقنيات الحديثة، من بينها شاشة ترفيه بقياس 15.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، مع دعم أنظمة Android Auto وApple CarPlay، إلى جانب نظام صوتي متكامل واتصال بالإنترنت، فضلًا عن تجهيزات الراحة مثل التكييف ثلاثي المناطق، والمقاعد الكهربائية، والسقف البانورامي، والباب الخلفي الكهربائي.



تمتاز مقصورة كودياك الجديدة بطابع عصري بسيط، وفي الفئة الأعلى تجهيزًا تتضمن شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 13 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مع شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، ما يمنحها لمسة تقنية متطورة، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًّا مع ذاكرة، نظام تدفئة وتدليك للمقاعد الأمامية، سقف بانورامي كهربائي، نظام إضاءة داخلي، كسوة جلدية بلون Cognac، نظام صوتي عالي الجودة بثماني سماعات، شاحن لا سلكي، مقود جلدي ثلاثي الأذرع مزود بأزرار للتحكم بناقل الحركة DSG، وميزة فتح صندوق الأمتعة دون استخدام اليدين.

أنظمة أمان متكاملة



وعلى صعيد الأمان، زودت السيارة بحزمة متكاملة تشمل 7 وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى هيكل عالي الصلابة، وأنظمة تعليق متطورة توفر توازنًا بين الراحة والثبات على الطرق المختلفة.



وبالانتقال إلى تجهيزات السلامة والأمان، تأتي كودياك بمجموعة واسعة من الأنظمة الإلكترونية المساعدة للسائق وتجهيزات السلامة الرائدة، منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، ومثبت سرعة ومحدد سرعة، إضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ونظام المساعدةعلى صعود الهضاب والمرتفعات HSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وحسَّاسات الرُّكن الأمامية والخلفية، وكاميرا بانورامية 360 درجة، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المعزَّزة للسلامة والأمان.

أسعار 8 BYD ATTO الجديدة



طرحت BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.



تقدم كودياك في مصر بـ 3 فئات بسعر رسمي يبدأ من 2,600,000 جنيه Selection Loft، والفئة Selection Suite بسعر 2,950,000 جنيه، والفئة Sportline بسعر 3,100,000 جنيه.