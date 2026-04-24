واشنطن تدرس معاقبة دول في الناتو لعدم دعمها ضد إيران

كتب : وكالات

10:25 ص 24/04/2026

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس خيارات لمعاقبة بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين يُعتقد أنهم لم يقدموا الدعم الكافي للعمليات الأمريكية ضد إيران.

وبحسب المعلومات، تتضمن المناقشات الداخلية داخل البنتاجون مقترحات تصعيدية، من بينها تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، إضافة إلى مراجعة موقف واشنطن من مطالبة بريطانيا بالسيادة على جزر فوكلاند.

وتشير هذه الخيارات إلى توجه أمريكي محتمل لاستخدام أدوات سياسية وعسكرية للضغط على حلفائها، في ظل تباينات داخل الحلف بشأن الموقف من التصعيد مع إيران.

وزارة الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة الناتو إسبانيا بريطانيا إيران

